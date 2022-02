Krankenhausgesellschaft: Es droht keine Überlastung durch Omikron!

Die Horrorszenarien von Lauterbach und Co zerplatzen in der Realität wie Seifenblasen: Nun hat auch der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Entwarnung gegeben. Er rechnet aktuell für die kommenden Wochen „nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens“, teilte der Verbandsvorsitzende Gerald Gaß mit. Darüber berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung unter Verweis auf einen Bericht im "ZDF".

Weiter berichtet die AfD: "Umso mehr kann es keine Rechtfertigung mehr geben, die Corona-Maßnahmen beizubehalten! Denn die Omikron-Variante des Coronavirus ist wesentlich harmloser, als es permanent behauptet wurde. Wir müssen immer wieder daran erinnern: Es wurde von den Altparteien versprochen, dass die Maßnahmen aufgehoben werden, sobald jeder Bürger ein „Impf-Angebot“ hatte. Schon vor Monaten wurde ein sogenannter Freiheitstag in Aussicht gestellt. Diesen Worten müssen nun endlich Taten folgen, da die Daten keinerlei Anlass zur Panik mehr bieten!" ZDF.de: „DKG gibt Entwarnung – Krankenhäusern droht keine Überlastung mehr.“ Quelle: AfD Deutschland