Baerbock warnt "alle Seiten" vor weiterer Eskalation in Nahost

Nachdem im Libanon am Mittwoch Hunderte Walkie-Talkies explodiert sind, fürchtet Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine weitere Zuspitzung der Lage. "Ich warne alle Seiten vor weiterer Eskalation in Nahost", schrieb sie am Donnerstag bei Twitter.

"Seit Monaten führen wir und all unsere Partner Gespräche, telefonieren uns die Finger wund, ringen um die kleinsten Fortschritte Richtung Stabilität." Schläge und Gegenschläge brächten die Region dagegen "keinen Millimeter zum Frieden", fügte die Außenministerin hinzu. Bei der Explosion der Walkie-Talkies wurden nach jüngsten Behördenangaben mindestens 20 Menschen getötet und 450 verletzt. Bereits am Dienstag waren im Libanon zahlreiche Pager explodiert, wobei mindestens zwölf Menschen getötet und bis zu 2.800 weitere verletzt wurden. Die meisten Experten gehen davon aus, dass Israel hinter der Attacke steckt - ein offizielles Bekenntnis gibt es aber nicht. Ziel der Angriffe war die Hisbollah. Quelle: dts Nachrichtenagentur