SPD-Vize: 0 Prozent Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel prüfen

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty bringt angesichts der höchsten Inflation seit 40 Jahren eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf null Prozent für Grundnahrungsmittel ins Spiel.

"Ich bin dafür, sehr genau zu prüfen, ob man die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel entsprechend senken kann", sagte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen in einem Interview mit dem "Tagesspiegel".



"Das halte ich für sinnvoll", betonte er mit Blick auf die Mehrwertsteuerpläne, die mehrere Sozialverbände vorgeschlagen hatten, aber bisher nicht von führenden Vertretern der an der Ampel-Koalition beteiligten Parteien unterstützt worden sind.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)