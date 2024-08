AfD: Konsequenzen nach Solinger Terroranschlag: Illegale Afghanen, Syrer und Iraker abschieben!

Nach dem Terrorangriff in Solingen verlangen die beiden AfD-Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla massive Konsequenzen. „Ich fordere ein Moratorium: Einwanderungs-, Aufnahme- und Einbürgerungsstopp für mindestens fünf Jahre“, sagt Alice Weidel, Bundessprecherin der AfD.

Weidel weiter: „Daneben sind die Grenzen zu schließen und die Personengruppen mit der höchsten Kriminalitätsbelastung – also vor allem sich illegal in Deutschland aufhaltende Afghanen, Syrer und Iraker – abzuschieben.“ Auch Tino Chrupalla, ebenfalls Bundessprecher der AfD, nennt das eigentliche Problem beim Namen: „Gegen solche Zustände hilft kein Messerverbot. Deutschland braucht eine sofortige Wende in der Migrations- und Sicherheitspolitik!“

Von der CDU und den Ampel-Parteien haben wir nichts außer Phrasen und Heuchelei zu erwarten. CDU-Chef Merz erdreistet sich allen Ernstes, jetzt mit nicht ernstgemeinten Forderungen nach Abschiebungen auf Stimmenfang zu gehen – dabei hat die CDU jahrelang Abschiebungen systematisch verhindert und ist politischer Hauptschuldiger der Situation! Die CDU hat millionenfache illegale Einwanderung ermöglicht und tut auch gegenwärtig in den CDU-regierten Bundesländern alles, um es den illegalen Einwanderern so leicht wie möglich zu machen.

Es ist bezeichnend und symbolisch für Deutschlands Zukunft, dass die Messermorde ausgerechnet bei einem „Festival der Vielfalt“ geschahen. Jeder muss es nun endlich einsehen: Die Ideologie der vermeintlichen „Vielfalt“ ist lebensbedrohlich für uns alle. Wenn wir als Deutsche unser Land nicht verlieren wollen und wenn wir nicht zur Minderheit im eigenen Land werden wollen, dann müssen wir den einzigen politischen Rettungsanker ergreifen: Migrationswende mit der AfD!

Quelle: AfD Deutschland