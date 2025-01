Magdeburg-Anschlag: Scholz will mehr staatliche Opfer-Unterstützung

Nach dem Anschlag in Magdeburg will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für mehr Hilfe für die Betroffenen einsetzen. "Ich möchte, dass die Opfer dieser Gewalttat einen besseren Anspruch auf staatliche Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen erhalten", sagte Scholz dem "Stern".

"Bislang steht es Opfern nur dann zu, wenn ein Vorfall als Terrorangriff bewertet wird - bei der Untat eines Verrückten hingegen nicht in gleicher Weise." Für die Betroffenen mache das aber kaum einen Unterschied, so Scholz: "Sie leiden. Auch bei solchen Taten müssen wir umfassender helfen können."



Bei der Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg waren sechs Menschen getötet und rund 300 verletzt worden. Der Täter, ein als Arzt tätiger Mann aus Saudi-Arabien, war zuvor als Querulant mehrfach auffällig geworden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur