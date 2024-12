Städte und Gemeinden "in schwerster Finanzkrise seit Jahrzehnten"

Die Kommunen in Deutschland stecken nach eigener Einschätzung in der schlimmsten Finanzkrise seit Jahrzehnten.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Zimmermann, sagte der "Bild-Zeitung" (Samstagausgabe): "Die Städte und Gemeinden stecken in der schwersten Finanzkrise seit Jahrzehnten. Alleine im ersten Halbjahr 2024 schlägt ein Defizit von über minus 17,2 Milliarden Euro in den kommunalen Kassen zu Buche."



Bund und Länder seien gefordert, "die Kommunen finanziell endlich so auszustatten, dass sie nicht zu Steuererhöhungen gezwungen werden", sagte Zimmermann.

Quelle: dts Nachrichtenagentur