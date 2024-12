Dr. Rainer Balzer (AfD): „Lumumba-Diskussion in BW“

Der kulturpolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat die importierte „Lumumba“-Diskussion als albernen Aufmerksamkeitsfänger kulturfremder Minderheitsvertreter bewertet: „Nur weil sich ein halbkongolesischer Comedian aus dem Schwarzwald meldet, ist die Diskussion noch lange nicht ‚in Baden-Württemberg angekommen‘, wie der SWR behauptet, sondern von woken Geschichtsklitterern herbeibehauptet worden."

Dr. Balzer weiter: "Und wenn eine Bibliothekarin von der Initiative ‚Black History‘ in Baden-Württemberg das ‚Verbieten problematischer Begriffe‘ inzwischen für selbstverständlich hält und die Weihnachtsmärkte in Heilbronn und Reutlingen in vorauseilendem Gehorsam die Getränkebezeichnung bereits strichen, ahnt man, welchen Totalitarismusgrad unsere Gesellschaft inzwischen erreicht hat.

Wer soll sich 2024 bei einem Kakaogetränk mit Schuss eigentlich ‚verletzt und retraumatisiert‘ fühlen, dessen Name auf einen 1961 (!) ermordeten Politiker zurückgeht? Was in jedem anderen Land als ‚Historisierung‘ selbstverständlich ist, wird in Deutschland als nachträgliche Verhinderung eines Kolonialismus hofiert, den wir nochmal nicht selbst praktizierten: Lumumba wurde von der belgischen Kolonialmacht erschossen.“

Quelle: AfD BW