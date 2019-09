Schwerer Brandanschlag auf AfD-Fuhrpark

In der Nacht zum 14. September wurde ein Brandanschlag auf dem Privatggrundstück eines AfD-Politikers verübt – der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte Täter, vermutlich aus der linksextremistischen Szene, verübten in der Nacht zum Sonnabend einen schweren Brandanschlag auf das Privatggrundstück eines AfD-Politikers. Auf dem Grundstück in Meißen befindet sich ein Teil des Fahrzeugparkes der Partei. Mehrere Autos wurden vernichtet. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem ein Tierheim. Der Sachschaden beträgt 40 bis 50.000 Euro. Der Staatsschutz ermittelt.

Quelle: AfD Deutschland