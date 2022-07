Pfiffe und Buhrufe gegen Habeck in Bayreuth

Eine Rede des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck ist bei einem Bürgerdialog in Bayreuth am Abend des heutigen Donnerstags von zahlreichen lauten Pfiffen und Buhrufen begleitet worden. Viele Bürger riefen Habeck zu: "Hau ab.". Auf Plakaten wurde der Grünen-Politiker unter anderem als Lügner und Kriegstreiber bezeichnet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der dpa und der Welt seien die Protestierenden in der Minderheit gewesen, obwohl sich dies auf einem in sozialen Netzwerken kursierenden Video so nicht eindeutig erschließt.

Robert #Habeck ist wird beim Versuch eines Bürgerdialogs in #Bayreuth niedergebrüllt und ausgepfiffen. Er dringt mit seiner Rede gegen „Hau-ab-Rufen kaum durch. @welt pic.twitter.com/HELxQPt3ga — Philipp Vetter (@philippvetter) July 28, 2022

Habeck verteidigte den Kurs der Bundesregierung und gab Russland die Schuld an gestiegenen Energiepreisen. Er fügte hinzu, dass über eine grundlegende Änderung des gegenwärtigen politischen Kurses nicht diskutiert werden soll."

Quelle: RT DE