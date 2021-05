Umfrage: Mehrheit für politischen Wechsel im Land

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist für einen politischen Wechsel im Land. Das geht aus einer Umfrage des Allensbach-Instituts hervor, die von der Bertelsmann-Stiftung für den RBB und die "Süddeutsche Zeitung" in Auftrag gegeben wurde. Demnach erklärten 61,5 Prozent der Befragten, es wäre gut, wenn die Bundesregierung in Berlin wechseln würde.

Das sind so viele wie seit 30 Jahren nicht. Rund 67 Prozent sprachen sich für eine deutlich andere Politik in vielen Bereichen aus. An erster Stelle wurden dabei der Umwelt- und Klimaschutz sowie die Flüchtlings- und Integrationspolitik genannt; gefolgt von Rente, Bildung und Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Datenbasis: Befragt wurden 1.028 Frauen und Männer ab 16 Jahren aus allen Bundesländern. Quelle: dts Nachrichtenagentur