Kramp-Karrenbauer sieht Union für einen Wahlkampf gerüstet

Sollte die SPD im Dezember die große Koalition aufkündigen, ist die Union laut ihrer Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer dafür gerüstet. Kramp-Karrenbauer sagte der "Saarbrücker Zeitung", als Parteichefin müsse sie sich auf alle Szenarien einstellen. "Die CDU ist auch für einen Wahlkampf gut aufgestellt", betonte die Saarländerin.

Wichtige Projekte müssten jetzt finalisiert werden, ergänzte Kramp-Karrenbauer. "Da denke ich zum Beispiel an das Klimapaket und den Kohleausstieg. Wir müssen allerdings abwarten, was bei der SPD passiert." Ihre Partei wolle weiter Verantwortung tragen in der Koalition. "Es gibt für uns keinen Grund, den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln." Er sei die Grundlage, auf der das Bündnis weiterarbeite. "Ob die SPD das auch so will, muss sie entscheiden", so die CDU-Vorsitzende.

Quelle: Saarbrücker Zeitung (ots)