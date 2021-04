Winfried Hermann: Der Bund muss 50 Prozent mehr Geld für den Nahverkehr bereitstellen

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann fordert für den politisch vereinbarten Ausbau des Nahverkehrs deutlich mehr Bundesmittel.

"Wenn wir bis 2030 doppelt so viele Fahrgäste in den Nahverkehrszügen haben wollen, dann müssen die Regionalisierungsmittel um 50 Prozent erhöht werden", sagte der Grünen-Politiker dem Fachdienst Tagesspiegel Background. Überdies müsse der Bund in seiner Verantwortung dafür sorgen, dass die Schieneninfrastruktur zügig modernisiert und ausgebaut wird.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)