Kantar: Sonstige Parteien auf Höchststand - SPD schwächer

Die Union ist kurz vor der Bundestagswahl auch in der von Kantar gemessenen Wählerstimmung wieder näher an die SPD herangerückt. In der Erhebung für das Nachrichtenmagazin Focus kommen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent (-1), während CDU/CSU 21 Prozent (+1) erreichen. Die sonstigen Parteien erreichen einen neuen Rekordstand mit über 9%.

Grüne (16 Prozent) und AfD (11 Prozent) haben jeweils einen Prozentpunkt verloren, die Linkspartei (7 Prozent) hat einen hinzugewonnen. Die FDP steht unverändert bei 11 Prozent. Ob sich diese "leichte Trendumkehr zugunsten der Union" in den nächsten Tagen verstetigt und letztlich in Stimmen umgesetzt werden kann, "wird erst der Wahltag zeigen", sagte Kantar-Meinungsforscher Torsten Schneider-Haase.

Datenbasis: Für die Erhebung wurden vom 15. bis 21. September 1.433 Menschen befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur/ ExtremNews