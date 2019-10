Selting soll neue Landesverfassungsgerichtspräsidentin werden

Neue Präsidentin des Berliner Landesverfassungsgerichts soll nach rbb-Informationen Ludgera Selting werden. Die 55-Jährige ist bisher Vizepräsidentin des Berliner Landgerichts. Die SPD-Fraktion hat Selting nach rbb-Informationen vorgeschlagen für das Amt der Landesverfassungsgerichtspräsidentin. Sie soll Sabine Schudoma nachfolgen.

Deren Amtszeit endet in diesem Jahr. Selting ist seit 26 Jahren Richterin und stammt aus dem Münsterland. Nach Jurastudium und Referendariat kam sie von da direkt als Richterin nach Berlin. Als weitere Verfassungsrichter stehen auf Vorschlag der Linken am Donnerstag noch Lena Kreck und auf Vorschlag der CDU Christian Burholt zur Nachwahl im Abgeordnetenhaus an. Lena Kreck ist Dozentin der Evangelischen Hochschule Berlin. Christian Burholt ist Dozent an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und Mitglied der CDU.

Die Mitglieder des Berliner Verfassungsgerichtshofs werden vom Berliner Abgeordnetenhaus mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Sieben Jahre sind sie im Amt, danach können sie nicht wieder gewählt werden. Weil in diesem Jahr die Amtszeiten von drei Berliner Verfassungsrichtern endet, ist die Nachwahl nötig.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)