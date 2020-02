Riexinger ruft Grüne zur Distanzierung von CDU auf

Linken-Chef Bernd Riexinger hat die Grünen angesichts der Führungskrise in der CDU aufgefordert, sich von der Union zu lösen und sich gegenüber einer Koalitionsoption mit Sozialdemokraten und Linkspartei zu öffnen.

"Die Grünen sind mit ihrer Offenheit gegenüber der CDU nicht gut beraten. Ich glaube, dass die Debatte über eine Mehrheit links von der Mitte einen neuen Drive kriegt", sagte Riexinger den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Wenn sich die CDU für Friedrich Merz entscheide, dann könne er sich nicht vorstellen, dass die Grünen die Option mit der CDU aufrechterhalten könnten.

"Mit Armin Laschet würde es offener", so der Linken-Chef weiter. "Vielleicht täte der CDU nach 15 Jahren in der Regierung mal eine Runde in der Opposition gut. Sie könnte dann ihre offene Flanke nach Rechts schließen", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann, der zum linken Flügel der Partei zählt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur