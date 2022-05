AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen bekommt deutlich verjüngten Vorstand

Zwei Tage nach der nordrhein-westfälischen Landtagswahl hat sich die neue AfD-Landtagsfraktion konstituiert. Mit Dr. Martin Vincentz (36) liegen Landes- und Fraktionsvorsitz jetzt in einer Hand. Sein Vorgänger und Spitzenkandidat Markus Wagner gratulierte ihm herzlich.

Auch die Stellvertreter sind mit dem erfahrenen Parlamentarier Sven Tritschler (40), dem bisherigen Landesgeschäftsstellenleiter Klaus Esser (40) und der Gelsenkirchener Ratsfrau Enxhi Seli-Zacharias (28) auf die Zukunft von Partei und Fraktion ausgerichtet. Als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Andreas Keith bestätigt.

Nach der Sitzung äußerte sich ein zuversichtlicher Martin Vincentz zu den Zielen der Fraktion in ihrer zweiten Legislaturperiode im NRW-Landtag: „Es war eine tolle Aufbauarbeit, die Markus Wagner hier geleistet hat und für die ich mich bei ihm ausdrücklich bedanken möchte – Platz 1 aller NRW-Fraktionen in der parlamentarischen Leistungsbilanz spricht wohl für sich. An diesem Anspruch werden wir festhalten und gehen mit hoher Motivation in die neue Legislaturperiode. Unsere konstruktive und konsequente Oppositionsarbeit werden wir auch künftig fortsetzen. Wir werden dabei noch deutlicher als bisher unser Programm, unsere Arbeit und unsere starkes Personal nach außen transportieren.“

