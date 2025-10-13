SSW-Ratsfraktion gratuliert Noosha Aubel – ein Gewinn für Potsdam, ein Verlust für Flensburg

Fraktionsvorsitzender Martin Lorenzen erklärt: „Wir gratulieren Noosha Aubel sehr herzlich und verbinden das mit großem Respekt für ihre Arbeit in Flensburg. Auch wenn ihre Zeit hier kurz war, hat sie in dieser Phase mit Klarheit, Fachkompetenz und einer sehr lösungsorientierten Haltung überzeugt. Die Potsdamerinnen und Potsdamer haben eine Persönlichkeit gewählt, die Verwaltung und Menschen gleichermaßen versteht.“

Aubel war seit 2024 als Stadträtin für Flensburg tätig. In dieser Zeit hat sie wichtige Prozesse angestoßen und der Verwaltung neue Impulse gegeben. Ihr Stil war stets sachlich, respektvoll und zielgerichtet – Eigenschaften, die sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung geschätzt wurden.

Der Wechsel nach Potsdam bedeutet für Flensburg einen Verlust. „Für Potsdam ist das ein großer Gewinn – und für Flensburg ein echter Verlust“, so Lorenzen weiter. „Wir verlieren eine engagierte, verlässliche Partnerin, die mit Haltung und Verantwortungsbewusstsein gearbeitet hat. Wir danken ihr für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihr für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.“

Quelle: SSW