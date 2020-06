NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart über die neue Außenwirtschaftsstrategie der Landesregierung

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat einen Paradigmenwechsel in der Außenwirtschaftsstrategie des Bundeslandes angekündigt: "Wir werden künftig viel stärker themenbezogen agieren, statt den Fokus auf einzelne Länder zu richten", sagte Pinkwart dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

NRW werde sich auf bestimmte Themen konzentrieren, so der Minister. Dabei gehe es um Gesundheit und Hygiene, Digitale Technologien, Energiesysteme der Zukunft, neue Formen der Mobilität sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Im Herbst des vergangenen Jahres hatte Pinkwart angekündigt, die Außenwirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalens reformieren zu wollen. Bekannt war bislang lediglich, dass die Gesellschaften NRW.Invest, bislang verantwortlich für die Investoren- und Standortwerbung, und NRW.International, bislang verantwortlich für die Markterschließung im Ausland, in einer gemeinsamen Gesellschaft zusammengeführt werden. "Unser Ziel ist, dass die besten Unternehmen der Welt ihren europäischen Knotenpunkt in unserem Bundesland haben." Dafür brauche es auch "einen Konsens in der Gesellschaft, eine Offenheit für Neues und Begeisterung für Innovationen - eine positive Haltung, die es uns erlaubt, flexibel und schnell zu sein, wenn der richtige Investor gefunden wurde", so der Minister.



