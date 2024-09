Mayer/Oellers: Paralympics stehen den Olympischen Spielen in nichts nach

Gestern endeten die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Dazu erklären der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, und der Beauftragte für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Wilfried Oellers:

Stephan Mayer: "Die Paralympics in Paris 2024 waren ein glänzendes Fest des Sports mit hervorragenden Leistungen der Athletinnen und Athleten. Auch wenn es für den angestrebten Platz unter den ersten zehn Nationen im Medaillenspiegel nicht ganz gereicht hat: Unser Team hat den deutschen Sport hervorragend repräsentiert!

Insgesamt hat der Verlauf dieser Spiele gezeigt, dass die Paralympics mittlerweile gleichberechtigt neben den Olympischen Spielen stehen. Das ist ein immens wichtiges Zeichen für den Para-Sport."

Wilfried Oellers: "Wie schon bei den Special Olympics World Games vor einem Jahr in Berlin, haben wir wieder viele beeindruckende Beispiele dafür gesehen, was man nicht trotz, sondern mit einer Behinderung im Sport erreichen kann - durch Ehrgeiz und Vertrauen in die eigenen Stärken. Dies ist auch ein starkes Signal für mehr Inklusion und Barrierefreiheit im gesamten Leistungs- und Breitensport. Jetzt liegt der Ball bei der Bundesregierung, diesen Impuls zu nutzen. Ich denke hier beispielsweise an die Berücksichtigung von Förderbedarfen für den Behindertensport im Sportfördergesetz und Entwicklungsplan Sport, die Erhöhung der Zahl der zur Verfügung stehenden Trainer und Übungsleiter, das Vorantreiben des Baus barrierefreier Sportstätten gemeinsam mit Ländern und Kommunen sowie an bewusstseinsbildende Maßnahmen, um mehr Menschen mit Behinderungen für Sport zu begeistern."

Hinweis:

Konkrete Maßnahmen für die Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Sport hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in ihren Anträgen "Mehr Teilhabe im Sport - Den Erfolg der Special Olympics World Games nutzen (BT-Drs. 20/8858, v. 19.10.23

