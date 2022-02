Stefanie Gebauer (Freie Wähler) will Frauen mit Bundespräsidentschaftskandidatur zu politischem Engagement inspirieren

Die Kandidatin der Freien Wähler für das Amt der Bundespräsident:in, Stefanie Gebauer, möchte mit ihrer Kandidatur Frauen zu stärkerem politischen Engagement motivieren. "Ich weiß, dass die Sterne um meine Kandidatur nicht so gut stehen, aber ich möchte andere Menschen, insbesondere Frauen, inspirieren, sich etwas zu trauen und auch mutig zu sein", so Gebauer im phoenix-Interview am Rande der Bundesversammlung.

"Für mich und für Frauen sehe ich die Kandidatur als Chance, die Fahne hochzuhalten und zu sagen: Ja, es gibt auch engagierte, bodenständige Frauen, die auch in der Politik etwas können und sich dieses Amt zutrauen." Zudem gehe es den Freien Wählern mit der Nominierung darum, "das Angebot der Mitte zu erweitern. Als Kandidatin der Mitte möchte ich der Wahl die Auswahl ermöglichen", so die promovierte Astrophysikerin weiter.

Mit Blick auf den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vermisse sie den Bürgerdialog, so Gebauer. "Das heißt nicht nur, die Menschen in das Schloss Bellevue einzuladen, sondern ganz aktiv rauszugehen, Bürgerkonferenzen eventuell monatlich abzuhalten und viel näher mit den Bürgern in Kontakt zu treten und ihre Ängste und Sorgen ernst zu nehmen." Quelle: PHOENIX (ots)