AfD-Fraktion Sachsen fordert: Hausbesetzung in Leipzig sofort beenden

In Leipzig halten Linksextremisten aktuell ein Haus besetzt. Die Aktion wird von den Grünen ausdrücklich „begrüßt“. Die Polizei will – nach Medienberichten – nicht eingreifen.

Scharfe Kritik an der Untätigkeit des CDU-Innenministers kommt vom AfD-Landtagsabgeordneten Alexander Wiesner: „Die CDU stellt in Sachsen den Innenminister und könnte sofort handeln. Wie schon in Dresden scheint Roland Wöller jedoch Hausbesetzungen von Linksextremisten zu dulden, da er sich mit seinem grünen Koalitionspartner nicht anlegen will.



Mit der Unterstützung für die Hausbesetzung zeigen die Grünen einmal mehr ihr wahres Gesicht. Es ist nun wirklich offensichtlich, dass hier keine friedlichen Aktivisten, wie von den Medien suggeriert, am Werk sind, sondern Anhänger der gewaltbereiten Antifa.

Ein Blick auf den Twitter-Kanal und die Netzseite der Gruppe belegen das: Dort finden sich Querverbindungen zu Indymedia, zu Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, aber auch zu einigen Landtagsabgeordneten, die wohl bewusst die Nähe zu Linksextremisten suchen.“

Quelle: AfD Deutschland