Stamp: Kenia und Usbekistan wichtig gegen irreguläre Migration

Der Sonderbevollmächtige der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp (FDP), hat die Bedeutung der neuen Partnerschaften mit Kenia und Usbekistan betont. "Kenia und Usbekistan sind in ihren Regionen sehr starke und aufstrebende Länder", sagte Stamp der "Rheinischen Post".

"Sie werden ein wichtiger Partner sein, um irreguläre Migration zu reduzieren und gesteuerten Zuzug von qualifizierten Arbeitskräften zu ermöglichen", so der FDP-Politiker. Die Gespräche mit beiden Ländern seien "sehr professionell und in freundschaftlicher Atmosphäre" gewesen, so der FDP-Politiker weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur