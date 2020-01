Beamtenbund-Chef fordert "Good Bank" für Alterssicherung

Kurz vor der Jahrestagung des Beamtenbunds in Köln hat dessen Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach Staatshilfen zur Abfederung der Nullzinsphase gefordert.

"Die Deutsche Rentenversicherung musste im vergangenen Jahr 75 Millionen Euro an Strafzinsen zahlen", sagte Silberbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Ich erwarte von der Bundesregierung die Einrichtung einer ,Good Bank' - spiegelbildlich zur Bankenrettung durch die ,Bad Banks'." Alterssicherungssysteme, Pensionsfonds, Rentenversicherungen und so weiter könnten dort ihr Geld parken, ohne dass sie Strafzinsen zahlen müssten, so Silberbach.

