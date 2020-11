Laschet schließt längere Winterferien in NRW nicht aus

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schließt eine Verlängerung der Winterschulferien in NRW wegen der Corona-Pandemie nicht aus. In einem Video-Chat mit Lesern des "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte der CDU-Politiker, man könne einen früheren Ferienbeginn in Erwägung ziehen, "um Familien mit mehreren Generationen ein unbeschwerteres Weihnachtsfest zu ermöglichen, wenn die Corona-Fallzahlen im Dezember weiter auf einem hohen Niveau bleiben sollten".

Weihnachten habe in den meisten Familien "eine sehr hohe Bedeutung, da wollen die Menschen Begegnungen haben, beisammen sein, gemeinsam Zeit verbringen", so der Ministerpräsident. Konkrete Entscheidungen über Weihnachten stünden aber derzeit noch nicht an: "Dazu müssen wir die Entwicklung der Infektionszahlen abwarten", sagte Laschet.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots) Rechtliche- und Gesundheitliche Informationen von Anwalt Ralf Ludwig, Dr. Bodo Schiffmann und Samuel Eckert