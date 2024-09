Dr. Rainer Balzer: „Mein Deutschland bleibt offen“

Der kulturpolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat Schwarzwald-Tatort-Kommissar Hans-Jochen Wagner völligen Realitätsverlust vorgeworfen: „Dass Künstler, Schauspieler zumal, oft in ihrer eigenen Welt leben, ist hinlänglich bekannt. Aber dass Wagner in der taz mit 31 anderen C-, D- und E-Promis einen ‚Appell für offene Grenzen‘ mit dem Statement ‚Deutschland ist so sicher wie seit Jahrzehnten nicht mehr‘ unterschreibt, grenzt an Wahnvorstellungen."

Balzer weiter: "In Baden-Württemberg, dem Land von Illerkirchberg und Mannheim! Dass die Straftaten landes- und bundesweit steigen – im vergangenen Jahr verzeichnete Baden-Württemberg allein 93.442 sogenannte Rohheitsdelikte wie Raub, räuberische Erpressung oder Körperverletzung – interessiert ihn ebenso wenig wie juristische Tatsachen, etwa die Dublin-III-Verordnung. Und wenn er nach weiterer Zuwanderung ruft, ‚um uns kulturell, geistig, seelisch und als demokratischer Staat weiterzuentwickeln‘, ist für mich die Grenze zur Behandlungsbedürftigkeit erreicht. In einem Land, dessen Kultur und Demokratie von Scharia-Anhängern weiterentwickelt werden, will ich nicht leben und werde es auch nicht.“ Quelle: AfD BW