AfD: Eine ganze Stadt pro Jahr: 131.600 Einbürgerungen allein im Jahr 2021!

Es entspricht der Bevölkerung einer Stadt wie Fürth oder Würzburg: 131.600 Einbürgerungen gab es in Deutschland allein im Jahr 2021! Es bleibt also dabei: Die Massen-Einwanderung hält unvermindert an – auch wenn das Thema in den Medien immer mehr unter dem Deckel gehalten wird. Gegenüber dem Vorjahr ist es somit zu einem Anstieg um ein Fünftel beziehungsweise um 21.700 Personen gekommen. Dies berichtet die AfD unter Verweis auf diverse Medienberichte.

Weiter berichtet die AfD: "Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist dieser Anstieg „gut zur Hälfte“ auf eine hohe Zahl von Syrern zurückzuführen, denn die Zahl der syrischen Einbürgerungen hat sich gegenüber 2020 fast verdreifacht (19.100 Personen). Zu den Voraussetzungen einer Einbürgerung gehört eigentlich eine Mindest-Aufenthaltsdauer von acht Jahren. Eigentlich. Denn bei Erbringung von „besonderen Integrationsleistungen“ ist auch ohne Ablauf dieser acht Jahre eine Einbürgerung möglich. Zu diesen vermeintlichen „besonderen Integrationsleistungen“ können bereits die Beherrschung der deutschen Sprache oder gute schulische Leistungen gehören. Und so kommt es, dass die Mehrheit der im Jahr 2021 eingebürgerten Syrer sich keineswegs schon acht Jahre in Deutschland aufhielt – sondern es waren durchschnittlich 6,5 Jahre. Diese Zahl lässt aufhorchen. Denn wenn man beispielsweise als Zeitraum den Dezember des Jahres 2021 heranzieht und dann 6,5 Jahre abzieht, dann landet man im Frühsommer 2015. Da war doch was? Die krassen Zahlen verdeutlichen einmal mehr, dass in der Asylpolitik möglichst die Hilfe vor Ort oder zumindest in der Herkunftsregion im Zentrum stehen muss. Stattdessen schafft auch die aktuelle Ampel-Regierung immer mehr Anreize zur Einwanderung – auch zur illegalen. Denn SPD-Innenministerin Faeser plant ein dauerhaftes Bleiberecht für Geduldete nach fünf Jahren. Die Zahl der Einbürgerungen würde dann also noch weiter explodieren – bei einer oftmals fragwürdigen Integrationsbereitschaft. Wir müssen Einwanderung endlich steuern und reduzieren, die Grenzen schützen und illegale Zuwanderer abschieben, anstatt sie einzubürgern!" Tagesschau.de: „Statistisches Bundesamt – Mehr Einbürgerungen – vor allem von Syrern.“ https://www.tagesschau.de/inland/mehr-einbuergerungen-in-deutschland-101.html Quelle: AfD Deutschland