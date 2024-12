AfD: Jeder Zweite spart am Weihnachtsessen: Armutsregierungen von CDU bis Ampel abwählen!

Diese traurige Umfrage zeigt, wie sehr sich Deutschland dank der etablierten Parteien auf dem Weg nach ganz unten befindet: Jeder zweite Deutsche will bei den Lebensmitteleinkäufen für Weihnachten sparen, ergab eine Untersuchung des Marktforschungsunternehmens YouGov. 16 Prozent der Befragten wollen die Vorspeise weglassen. 14 Prozent sind so arm, dass sie sogar auf einen seit Jahrhunderten gepflegten Brauch verzichten wollen – auf die Weihnachtsgans. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wo sind wir hingeraten, wenn die Bürger sich noch nicht einmal dieses Gaumenschmauses sicher sein können, der schließlich nur einmal im Jahr genossen wird?

Doch genau das sind eben die Folgen, wenn die Energiepreise explodieren und Tausende ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die etablierten Parteien von der CDU bis zu den Grünen an der „Energiewende“ festhalten. Während in Frankfurt ein Luxushotel mit Pool und finnischer Sauna zu einer Unterkunft für „Flüchtlinge“ umgebaut wird, sitzen verarmte und arbeitslose deutsche Eltern in ihren kalten Wohnungen und können ihren frierenden Kindern nur einen halbleeren Teller ohne Weihnachtsgans bieten. Diese Schande zeigt, wie CDU und Ampel-Parteien mit den Bürgern des eigenen Landes umgehen!

Wir dürfen und werden uns nicht daran gewöhnen – auch nicht daran, dass jeder fünfte Rentner und jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdet sind. All diese Entwicklungen zeigen: Mit jedem Tag, der vergeht, wird unser Land unsozialer – weil die Regierenden unser Steuergeld in aller Welt verschenken. Die AfD wird deshalb nicht ruhen, bis wir zu einer Politikwende kommen und sichergestellt ist, dass jedes Kind in Deutschland sich auf eine Weihnachtsgans freuen kann."

Quelle: AfD Deutschland