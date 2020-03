Widmann-Mauz nennt Video von Xavier Naidoo "brandgefährlich"

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat den Sänger Xavier Naidoo für sein am Mittwoch bekannt gewordenes Video scharf kritisiert. "Solch ein Video ist angesichts der derzeitigen Bedrohung durch Rechtsextremismus brandgefährlich", sagte Widmann-Mauz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Jeder müsse einen Beitrag leisten, "gegen Rassismus aufstehen und den Zusammenhalt in unserem Land stärken statt Menschen wegen ihrer Herkunft, Familiengeschichte, ihres Aussehens oder Religion pauschal abzuwerten", so die CDU-Politikerin weiter. Nach dem rassistischen Terroranschlag von Hanau gelte dies umso mehr. "Wenn Xavier Naidoo sagt, er sei falsch interpretiert worden, dann sollte er noch einmal für alle nachvollziehbar erklären: Was können Hörer hier falsch interpretieren", so Widmann-Mauz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur