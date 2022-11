Piratenpartei erstattet Strafanzeige gegen Björn Höcke

Björn Höcke hat in einem Telegram-Beitrag vom 20.10.2022 Geflüchtete pauschal kriminalisiert und zusätzlich eine explizite Wortwahl aus der Zeit des Nationalsozialismus gewählt, um gegen Geflüchtete und Migrant:innen zu hetzen.

Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen!

Der alltägliche Verdrängungskrieg hat in Ludwigshafen-Oggersheim zwei weitere Opfer gefordert: Zwei Männer, 20 und 35 Jahre alt, wurden die zufälligen Opfer einer Messerattacke, ein weiterer wurde verletzt. Der Täter ist ein somalischer Asyl-Einwanderer und wurde von der Polizei durch Schußwaffengebrauch aufgehalten, bevor er noch weitere Unschuldige töten konnte.



Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen »Allahu Akbar« schreien läßt und deren Wahrnehmung so verzerrt, daß sie in den »ungläubigen« Gastgebern lebensunwertes Leben sehen.

Also nichts Besonderes.

Es ist eben nur die »neue Realität«, an die wir uns nun gewöhnen sollen.



