Schmidt (SSW): Neue Wachtürme für mehr Sicherheit an den Kieler Stränden

Zur Beschaffung neuer Wachtürme für die Strände in Falckenstein und Schilksee und der Umsetzung des langjährigen Ziels der SSW-Ratsfraktion von mehr Sicherheit an Kiels Stränden erklärt Ratsmitglied Marvin Schmidt, sportpolitischer Sprecher der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Nach langem Einsatz für mehr Sicherheit an den Kieler Stränden freuen wir uns sehr, dass die alten Wachtürme endlich ausgedient haben."

Schmidt weiter: "Die jetzt in den Ausschüssen für Finanzen sowie für Schule und Sport beschlossene Vorlage ‚Vier neue Wachtürme für die Strände in Falckenstein und Schilksee‘ (Drs. 1249/2024) setzt ein zentrales Ziel der SSW-Ratsfraktion zur Verbesserung der Strandüberwachung und Sicherheit der Badegäste um. Schon 2022 haben wir den Zustand der Wachtürme und die Unterbringung des Wachpersonals an den Stränden im Kieler Norden zur Sprache gebracht. Seitdem hat sich viel verbessert und nun wird mit der Anschaffung von vier modernen Wachtürmen auch der letzte Baustein umgesetzt. Über Jahre hinweg haben wir dieses Thema mit Anträgen und Anfragen begleitet, um eine sichere Strandüberwachung sicherzustellen. Dass dieses Ziel nun erreicht wird, verdanken wir auch der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Dezernat um Gerwin Stöcken. Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Menschen nicht sicher schwimmen können und auch das Wachpersonal knapp ist, sind moderne und effiziente Rettungsmöglichkeiten unerlässlich. Wir begrüßen außerdem, dass die Verwaltung für den Strand Hasselfelde vorausschauend plant und bereits Mittel für einen weiteren Wachturm vorsieht. Die neuen mobilen Wachcontainer in Falckenstein und Schilksee werden den Rettungskräften mehr Flexibilität und Schutz bieten und tragen so entscheidend zu einer besseren Sicherheit an unseren Stränden bei.“ Quelle: SSW