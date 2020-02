Müntefering will entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus

Der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering fordert von den Parteien ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus. "Wir müssen in Deutschland die Demokratinnen und Demokraten dazu bringen, dass sie sich unterhaken - ganz gleich, ob konservativ oder progressiv", sagte Müntefering dem "Mannheimer Morgen".

Es müsse dafür gesorgt werden, "dass die Faschisten, die die völkische Herrschaft wollen, keine Macht bekommen", so der SPD-Politiker weiter. Politische Parteien würden sich zwar um den richtigen Weg streiten. "Aber es muss ein Grundvertrauen geben in die demokratischen Tugenden der jeweils anderen", so der frühere SPD-Chef. Zur AfD sagte Müntefering: "Vorne an der Spitze stehen Leute, das sind Ideologen. Und die wissen, was sie wollen: Nämlich die Demokratie kaputt machen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur