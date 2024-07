Dieser Höcke! Was der immer sagt …

Wenn er nur wagt, den Mund aufzumachen, rege ich mich immer fürchterlich auf. Und dann heißt es immer, er habe das doch ganz anders gemeint! Ich weiß aber genau, was er eigentlich meint. Er hat es nur nicht so gesagt — aber gedacht hat er es ganz bestimmt! Viele verstehen das aber nicht. Deswegen muß ich es den anderen erklären: Ich sage ihnen, was er eigentlich sagen wollte, sich aber nicht getraut hat. Clever ist er ja schon! Er weiß ganz genau, daß er das so nicht sagen kann, wie ich glaube, daß er es gemeint haben könnte! Dies berichtet Björn Höcke (AfD) auf Telegram.

Weiter schreibt Höcke: "— Da! Jetzt hat er es schon wieder getan! Hört der denn gar nicht auf?! Es wird Zeit, daß ihm ein Maulkorb verpaßt wird!

Anzeige ist raus! Die Richter werden ihn schon noch dafür einbuchten — recht so! Allerdings verstehen die Richter das manchmal auch nicht so, wie sie es verstehen sollten. Und dann immer dieses Gefasel von »Meinungsfreiheit« … Wer so denkt, wie ich denke daß er denkt, hat jegliches Recht auf Meinungsfreiheit verwirkt! So ein Demokratiefeind!



Naja, es stimmt schon: Dieser Höcke hat bisher nie einem Menschen ein Haar gekrümmt.

Aber er könnte! Wer so denkt, wie ich denke, daß er denkt, der wird auch eines Tages seinen Worten, die er so nicht gesagt hat, Taten folgen lassen!

Wenn er nur einmal an der Macht ist, dieser Höcke, ja dann …!

Es ist besser, die Meinungsfreiheit zu verbieten — bevor es die anderen tun. Vermutlich. Irgendwann einmal. Wehret den Anfängen!" Quelle: Björn Höcke