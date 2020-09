Laschet setzt auf Verständnis für Absage von Karnevalsveranstaltungen am 11.11.

NRW-Ministerpräsident Amin Laschet setzt auf das Verständnis der Menschen für eine mögliche Absage von Karnevalsveranstaltungen am 11.11.. "In diesem Corona-Jahr mussten und müssen wir alle auf Liebgewonnenes verzichten: Christen auf ein Osterfest in der Gemeinschaft, Schützen auf ihr Schützenfest, Fußballfans auf Stadionbesuche", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Ich glaube, dass die allermeisten Menschen in diesem Jahr Verständnis für die Absage von Karnevalsveranstaltungen zeigen würden", fügte der CDU-Politiker hinzu. Der 11.11. und der Karneval überhaupt sei so, wie man ihn kenne, derzeit nur schwer vorstellbar. "Über mögliche Alternativen sprechen wir mit allen Beteiligten. Ich wünsche mir eine gemeinsame Regel in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die von den Vereinen mitgetragen wird", betonte Laschet.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)