Lang: "Merz spielt russisches Roulette"

Die ehemalige Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz wegen seiner Absicht, bei der Einbringung von Anträgen zur Migrationspolitik in den Bundestag die Zustimmung von AfD und BSW billigend in Kauf zu nehmen, scharf kritisiert.

"Friedrich Merz spielt russisches Roulette mit der demokratischen Stabilität in Deutschland", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Letzte Woche machte er noch seinen Verbleib als Parteivorsitzender vom Bestehen der Brandmauer gegen die AfD abhängig. Diese Woche baut er genau diese Brandmauer eigenhändig ab, wenn er ankündigt, seine Migrationspläne im Zweifelsfall auch mit der AfD durch den Bundestag zu bringen. Nächste Woche muss er beweisen, ob seine Versprechen irgendetwas wert sind, oder ob er bereit ist, den österreichischen Weg zu gehen und mit Rechtsextremen zu paktieren."



Lang fügte hinzu: "Ich fordere Friedrich Merz auf: Halten Sie Wort, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und ich appelliere an alle Vernünftigen in der Union, die ihre Partei in der demokratischen Mitte halten wollen: Stoppen Sie diesen Wahnsinn."

Quelle: dts Nachrichtenagentur