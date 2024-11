"Bild": Baerbock und Ehemann Holefleisch haben sich getrennt

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr Ehemann Daniel Holefleisch haben sich offenbar nach 17 Ehejahren getrennt. "Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind", zitiert die "Bild" (Samstagausgabe) aus einer gemeinsamen Erklärung der beiden. Über die Gründe äußern sie sich demnach nicht.

Beide heben zugleich laut Bericht hervor: "Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner. Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können. Entsprechend wohnen wir auch weiter in unserem gemeinsamen Zuhause in Potsdam."

Außerdem werden Baerbock und Holefleisch von der "Bild" mit den Worten zitiert: "Vor allem zum Wohl unserer Kinder bitten wir eindringlich darum, die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur