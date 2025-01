Trumps Mega-Beschlüsse innerhalb von 24 Stunden: So konsequent wird auch die AfD handeln!

Es ist ein Hammer nach dem anderen: Mit einem „Feuerwerk der Entscheidungen“, wie Medien es nennen, setzt US-Präsident Trump innerhalb von 24 Stunden eine knallharte Politikwende durch. Die USA treten aus dem Pariser Abkommen aus – ein Super-Gau für die totalitären Menschheitserzieher unserer Zeit. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Über Bundesbehörden wird ein Einstellungsstopp verhängt, Programme für „Diversität“ werden gestoppt. Ein weiteres Dekret ordnet an, dass in allen Entscheidungen der US-Politik nur noch von zwei Geschlechtern ausgegangen werden soll – das war es mit dem Gender-Wahn.

Allein 78 Dekrete aus der Biden-Regierungszeit wurden aufgehoben. Und auch beim Thema Migration räumt Trump auf – und wie. Das amerikanische Asylprogramm wird suspendiert – und an der Südgrenze zu Mexiko wird der Notstand ausgerufen. Mexikanische Drogenkartelle werden als ausländische Terrororganisation eingestuft. Die Amerikaner werden es Trump danken, denn eine klare Mehrheit der US-Bürger unterstützt seine Agenda: 87 Prozent der Amerikaner sind für die Abschiebung von kriminellen und illegalen Migranten.

Wie phantastisch wäre es, wenn auch in Deutschland innerhalb von kürzester Zeit so viele vernünftige Entscheidungen getroffen würden? Doch das ist gar nicht so schwer: Alles, was wir dafür tun müssen, ist das Ankreuzen der AfD bei der Bundestagswahl! Sorgen wir dafür, dass die AfD zur stärksten politischen Kraft aufsteigt, damit auch Deutschland „großartig gemacht“ und unsere eigenen nationalen Interessen zum Maßstab gemacht werden!"

Quelle: AfD Deutschland