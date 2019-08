Dem Wähler auf der Spur: Warum die AfD in Sachsen immer stärker wird

Der Sender JF-TV machte sich auf die Spurensuche im Freistaat an der Elbe, mit interessanten Ergebnissen.

Wenn Sie sich ein Bild darüber machen wollen, was die Bürger in Sachsen bewegt, wie die Parteien vor der Landtagswahl agieren und was die AfD (in Sachsen) so einzigartig macht, dann haben Sie mit dieser Reportage auf JF-TV der Wochenzeitung Junge Freiheit dazu die beste Gelegenheit. Schauen Sie rein!





Quelle: AfD Deutschland