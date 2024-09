Lemke kündigt "pragmatischen Kurs" für die Grünen an

Nach dem Rücktritt des Bundesvorstands der Grünen hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grünen) einen pragmatischeren Kurs der Partei angekündigt. "Es ist heute das klare Signal: Wir Grüne haben verstanden", sagte Lemke am Mittwoch den TV-Sendern RTL und ntv im Bundestag.

"Es hat sich in unserem Land etwas geändert, darauf reagieren wir und ich bin Omid Nouripour und Ricarda Lang für diese Verantwortungsübernahme dankbar. Ich zolle ihnen großen Respekt. Das zeugt von Mut und von Verantwortung eine solche Entscheidung für sich selber zu treffen", sagte die Grünen-Politikerin.



Auf die Frage, ob es neben personellen, auch inhaltliche Veränderungen geben werde, antwortete sie: "Das wird in den nächsten Tagen und Wochen der Fall sein, das heißt auf die Entwicklungen in unserem Land zu reagieren, mit einem pragmatischen Kurs, der aber von Werten geleitet ist", so Lemke. "Das heißt nicht, das Programm aufzugeben, sondern auf die Entwicklungen in unserem Land pragmatisch zu reagieren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur