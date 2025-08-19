Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Anstieg der Pflegeschutzbund für unabhängige Kontrollen bei Pflegebedürftigen-Fälle in Bayern

Freigeschaltet am 19.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Karin Jung / pixelio.de
Bild: Karin Jung / pixelio.de

Der Pflegeschutzbund (Biva) spricht sich für unabhängige Kontrollen bei Pflegebedürftigen aus, die von ihren Angehörigen betreut werden.

Es gehe darum, "ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen", sagte Biva-Juristin Ulrike Kempchen dem MDR. Es gebe auch Fälle, wo Menschen "verwahrlost" seien. "Denn am Ende der Fahnenstange habe ich immer eine pflegebedürftige Person, die versorgt werden muss." Schließlich zahle die Pflegekasse monatlich auch Geld. Das solle dann auch für Pflege ausgegeben werden und nicht auf die hohe Kante gelegt werden.

Kempchen kritisierte, dass es an echten Kontrollen mangele. Zwar kämen Pflegedienste regelmäßig zu Beratungsgesprächen vorbei, doch diese seien befangen. Denn sie hätten ein eigenes Interesse daran, die Pflege von den Angehörigen zu übernehmen. "Daher wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir neutrale Personen hinschicken könnten, die eben da nach dem Rechten sehen", so Kempchen.

