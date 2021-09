Bayern: Maskenpflicht im Schulunterricht wird aufgehoben – Ende des Maskenzwangs!

Die Maskenpflicht soll am Sitzplatz für Bayerns Schüler aufgehoben werden. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder bei einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion an. Bislang musste nicht nur im Schulgebäude, sondern auch während des Unterrichts an bayerischen Schulen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ab wann die neue Regelung gelten soll, ist noch nicht bekannt.

Der schulpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Markus Bayerbach, äußert sich dazu wie folgt: „Endlich hat die Quälerei ein Ende: Markus Söder erlöst Bayerns Schüler von der Maskenpflicht. Wenn von 639.000 Getesteten an weiterführenden Schulen am vergangenen Mittwoch gerade einmal 189, also 0,03 Prozent, positiv waren, ist es auch höchste Zeit, den sinnlosen Maskenzwang zu beenden. Leider ist beim Masken-Hardliner Söder keine Einsicht anzunehmen, sondern es ist wohl eher das verheerende CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl, das ihn zum Einlenken bewogen hat: Bayerns Bürger haben Söders Corona-Besessenheit satt. Als AfD-Fraktion begrüßen wir die Aufhebung der Maskenpflicht natürlich unabhängig von Söders Motiven. Schließlich steht für uns das Wohlergehen der bayerischen Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Daher setzen wir uns schon seit langem für ein Ende des Maskenzwanges ein und freuen uns, dass unsere Forderung nun endlich umgesetzt wird. Darüber hinaus fordern wir die Staatsregierung auf, die Maskenpflicht auch sonst aufzuheben und alle übrigen überflüssigen Corona-Maßnahmen zu beenden.“ Quelle: AfD Deutschland