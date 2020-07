Bundestags-Petition "Expertenkommission" erreicht Quorum!

Die vom Medizin-Journalisten Hans U. P. Tolzin am 12. April 2020 eingereichte und am 2. Juli freigeschaltete Petition "Lockdown-Expertenkommission Pro und Kontra" erreichte am 25. Juli, 5 Tage vor Ende der Zeichnungsfrist, das für eine Anhörung notwendige Quorum von 50.000 Unterstützern.

Hans Tolzin schreibt dazu: "Die Erwartungen an eine Anhörung im Deutschen Bundestag darf man erfahrungsgemäß nicht zu hoch schrauben. Zumal Regierung und Bundestag sich trotz unglaublich vieler sachlicher Widersprüche darauf festgelegt zu haben scheinen, den Lockdown-Status im ganzen Land aufrecht zu erhalten, bis der von Multi-Milliardär Bill Gates angekündigte Gen-Impfstoff zur Verfügung steht und die ganze Menschheit gegen Covid-19 durchgeimpft ist. Dennoch gibt uns die Anhörung die Chance, unser Anliegen bei den Entscheidern so deutlich wie möglich zu Gehör zu bringen. Die Freischaltung der Petition hat mich bewogen, noch einen Rest Glauben an die Demokratie zu bewahren. Wir werden sehen, ob sich darauf aufbauen lässt. Es sind bis zum 30. Juli noch 5 Tage Zeit. In Deutschland gibt es 83 Millionen Menschen und eine große Minderheit davon wundert sich wie wir über das aktuelle Verhalten der Regierenden. Wie viele den den Millionen, die denken wie wir, können wir in 5 Tagen noch erreichen? Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Petition bisher gezeichnet und weiterverbreitet haben! Ihr seid Klasse!" Weitere Infos über die Petition Direkt zur Bundestags-Petition Quelle: Impfkritik.de von Hans U. P. Tolzin