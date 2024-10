Bernd Gögel MdL: 2024 Jahr der Deindustrialisierung Deutschlands

Der mittelstandspolitische AfD-Fraktionssprecher Bernd Gögel MdL hat die Landesregierung erneut zu einem Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik aufgefordert: „Mit Recaro in Kirchheim und Bertrandt in Ehningen gehen erneut zwei Auto-Zulieferer in die Knie. Aber eine Änderung der grünen Wohlstandsvernichtung ist nicht in Sicht."

Gögel weiter: "Die wirklichkeitsfremde politische Einbahnstraße führt weiter in Richtung ‚Transformation zur Klimaneutralität‘ und damit zu Wohlstandsabfluss. Mit dem auf EU-Ebene beschlossenen Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035 ist die gesamte Autoindustrie in Europa erpressbar geworden. Rechne ich noch Bosch, ZF, Stihl etc. hinzu, wird das Jahr 2024 zum ‚Jahr der Deindustrialisierung‘ in die Landesgeschichte eingehen.“

Quelle: AfD BW