AfD: Gewalttaten zur Weihnachtszeit: Auch die Merz-CDU wird Messergewalt importieren!

Weihnachten – das war einmal: Besinnlichkeit, Ruhe, familiäres Zusammenkommen. Doch nach einer 16-jährigen CDU-Bundesregierung und einer ebenso verantwortungslosen Ampel-Regierung gehört der Horror zum Alltag. Innenministerin Faeser (SPD) mahnt zur „Wachsamkeit" bei Weihnachtsmärkten – wegen einer Terrorgefahr, die sie und die anderen etablierten Parteien systematisch importiert haben und auch weiterhin importieren.

Allein das zeigt schon den Zustand unseres Landes. Derweil kommt es auch in der Adventszeit zu massiver Messergewalt.

In Bad Hersfeld wurde zur Wochenmitte ein 20-Jähriger festgenommen, der sein 29-jähriges Opfer lebensgefährlich verletzt hatte. In Essen erlag ein 29-Jähriger vor Kurzem seinen schweren Verletzungen, nachdem es „unvermittelt“ zu einem Messerangriff kam. In Beckerwitz bei Wismar ereignete sich ein tödlicher Messerangriff durch einen türkischen Staatsangehörigen. Es sind Meldungen, die zum traurigen Alltag geworden sind.

Und dennoch – wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Wir dürfen nicht ruhen, bis illegale Zuwanderer und ausländische Straftäter konsequent abgeschoben worden sind. Es ist neben den Ampel-Parteien insbesondere auch die CDU, die eine solche Durchsetzung des Rechtsstaats in allen CDU-regierten Bundesländern sabotiert. Wenn CDU-Chef Merz aktuell massive Signale aussendet, die auf eine regelrechte Sehnsucht nach einer schwarz-grünen Koalition hindeuten, dann wissen wir, dass wir von der CDU mit Sicherheit keine Migrationswende erwarten können. Diese gibt es nur mit der AfD!"

