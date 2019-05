Seehofer macht mit Merkel seinen Frieden: Sie ist die Beste

Nach seinem jahrelangen Zerwürfnis mit Angela Merkel in der Flüchtlingskrise hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Kanzlerin als eine einzigartig kompetente Politikerin bezeichnet und auch mit ihrem umstrittenen Satz "Wir schaffen das" seinen Frieden gemacht.

Im Gespräch mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post", sagte Seehofer, es bleibe bei keinem Menschen ohne Wirkung, wenn jemand wie Fußballtrainer Jürgen Klopp vor einer scheinbar aussichtslosen Situation wie dem Champions-League-Spiel von Liverpool gegen Barcelona seinen Spielern sage, "das ist eigentlich unmöglich, aber weil Ihr das seid, packt Ihr das". Jeder habe Lebensphasen, in denen er so etwas brauche.

"Ich nehme mich da gar nicht aus", betonte Seehofer. Auf die Frage, ob er auch den Satz "Wir schaffen das!" so verstehe, antwortete er: "Ja, auch Angela Merkel hat damit Motivation auslösen wollen. Und bei vielen hat sie das erreicht." Merkel reibe sich auf für Deutschland und es gebe in Europa niemanden, der so viel Vertrauen genieße wie sie. "Wir sollten in der Union stolz sein, dass so eine herausragende Persönlichkeit aus unseren Reihen kommt." Und: "Ich habe wohl die meisten Diskussionen mit ihr geführt, aber das hat nie meine Wertschätzung für sie beeinträchtigt. Sie ist in dieser Regierung die Beste."



