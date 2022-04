Bundespresseball als "Solidaritätsball für die Ukraine": Scholz und Steinmeier lehnen Teilnahme ab

Der Bundespresseball am kommenden Freitag findet in diesem Jahr sowohl ohne Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), als auch ohne Bundeskanzler Olaf (SPD) statt. Die Bundespressekonferenz hatte den Ball zuvor zu einem "Solidaritätsball für die Ukraine" deklariert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Steinmeier wolle von der Teilnahme "in diesem Jahr absehen", teilte das Bundespräsidialamt am Montag mit. Normalerweise wird der Ball traditionell vom Bundespräsidenten eröffnet. Wie das Schloss Bellevue am Montag mitteilte, begrüße der Bundespräsident ausdrücklich die große Solidarität der deutschen Gesellschaft mit der Ukraine und nehme gern die Gelegenheit wahr, sich an der Spendenaktion anlässlich des Balls zu beteiligen. Eine Teilnahme, so das Bundespräsidialamt weiter, sei ihm in diesem Jahr allerdings nicht möglich.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde der Veranstaltung am Freitag fernbleiben, erklärte ein Regierungssprecher dem Handelsblatt. "

Quelle: RT DE