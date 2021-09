AfD Bundestagsreden (9.9): Geld für Deutsche statt für Migranten? Bundestag tobt!

Warum nicht auch einmal deutsche Familien unterstützen? Die Frage stellt sich Dr. Gottfried Curio, AfD-Abgeordneter und Dorn im Auge der übrigen Bundestagsfraktionen. Letztendlich tobt wieder einmal der Saal wegen dieser – normalen – Frage.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Die Bauern sind schuld!

Immer wieder stehen Landwirte in der Kritik. Sie sollen so ziemlich an allem schuld sein, was umweltpolitisch falsch läuft. Was genau das ist und wie die ideologiefreien Fakten aussehen, erfahren Sie in diesem Video.

Sehen Sie hier das Video:

Quelle: AfD Deutschland