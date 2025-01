CSU-Chef Markus Söder: Kritik von Daniel Günther "irrelevant"

Der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, hält die Kritik des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) für "irrelevant." Schleswig-Holstein sei "ein sehr kleines, sehr, sehr hochverschuldetes Land mit vielen Skandalen", so Söder im Interview mit dem Fernsehsender phoenix.

Daniel Günther hatte zuvor den CSU-Chef deutlich zur Zurückhaltung aufgefordert, da Söder sich gegen eine Koalition mit den Grünen ausgesprochen hatte. Man kümmere sich nun darum, dass man am Ende erfolgreich sei, sagte Söder. "Und erfolgreich heißt, dass wir Populisten bekämpfen, aber gleichzeitig das Land voranbringen", so der Ministerpräsident. Er glaube nicht, dass es mit Ratschlägen in Stilfragen getan sei, sondern man müsse das Land wieder auf Vordermann bringen.

Mit Blick auf Fragen der Migration bekräftigt Söder, dass jeder in Deutschland spüre, dass man etwas tun müsse. Dies sei der "überragende Wunsch der deutschen Bevölkerung" und der Kommunalpolitiker. Es brauche "grundlegende Änderungen gegen die illegale Zuwanderung" und "auch bei der legalen muss man nachstellen", so der bayerische Ministerpräsident. Die Debatte über den Entzug der doppelten Staatsbürgerschaft sei "albern." "Wer unser Land missachtet und wer unser Land mit Füßen tritt, die Werte, die wir haben", der könne keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, wenn er noch eine andere habe. Mit den Grünen werde es nicht gehen. Nach der Wahl werde man sehen, wie sich die SPD sortiere und man werde sehen, was rauskommt, so Söder bei phoenix.

Quelle: PHOENIX (ots)