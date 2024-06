15-jährige Afghanin von Eltern ermordet? „Ehrenmord“-Verdacht in Worms!

Erneut wird Deutschland von einem Verbrechen erschüttert, das fassungslos macht. Ein 15-jähriges Mädchen wurde am Montag tot am Rheinufer von Worms gefunden – offenbar ertränkt von den eigenen Eltern, die aus Afghanistan stammen. Der Vater soll das Mädchen über eine Strecke von rund 120 Kilometern bis zur französischen Grenzregion transportiert haben, um sie dort umzubringen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Laut Richter besteht der Verdacht, dass die Eltern den Entschluss zur Tötung fassten, weil sie mit dem „Lebenswandel“ der Tochter nicht einverstanden gewesen wären. Gegen den Vater wurde in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung und Vergehen nach dem Gewaltschutzgesetz ermittelt. Schon dieser Fakt verdeutlicht es einmal mehr: Straftäter müssen schnellstmöglich verurteilt und bei Vorliegen einer ausländischen Staatsbürgerschaft sofort abgeschoben werden! Darüber hinaus muss die Massenmigration gestoppt werden, um jeglichen Import einer „Ehrenmord“-Kultur von vornherein zu verhindern. Die schwere Verbrechensserie durch afghanische Staatsbürger in den vergangenen Wochen hat noch einmal auf bittere Weise vor Augen geführt, wohin die Massenmigration aus dem arabischen Raum führt: Mannheim, Wolmirstedt, Ingolstadt und nun auch Worms. Diese Städtenamen stehen als Symbol für den drohenden Verlust unseres Landes – wenn er nicht mit gänzlichen neuen Wahlergebnissen gestoppt wird. Nur die AfD steht bereit, um diese Massenmigration zu beenden und Straftäter konsequent abzuschieben! Weitere „Einzelfälle“ sind hier dokumentiert: Einzelfallticker" Quelle: AfD Deutschland