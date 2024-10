Bayern verlangt "Zukunftskommission Pflege" von Lauterbach

Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) fordert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu auf, noch vor der Bundestagswahl eine nationale "Zukunftskommission Pflege" einzusetzen. "Die Zukunft der Pflege darf nicht zum Spielball politischer Interessen werden", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus.

Deshalb brauche es jetzt eine Kommission, die "alle Beteiligte und Betroffene an einen Tisch holt, zusammen mit dem Bund und den Ländern". An der Arbeit der Kommission sollten laut Gerlach zudem "die Kranken- und Pflegekassen sowie Pflegeexperten und Vertreter von Pflegeanbietern mitwirken".



Die Teilnahme von Vertretern der Pflegeberufe und der pflegenden Angehörigen sei ebenfalls sehr wichtig. "Nur im gemeinsamen Schulterschluss kann es gelingen, dieses Zukunftsthema anzugehen", sagte Gerlach dem Focus. Eine Reform müsse "viele Jahre halten" und dürfe sich "nicht am Rhythmus von Legislaturperioden orientieren".

Quelle: dts Nachrichtenagentur