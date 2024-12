Richard Graupner: Moral predigen, aber Bürger verfolgen – Wir brauchen mehr Elon Musk statt grüner Denkverbote!

In der heutigen Aktuellen Stunde des Bayerischen Landtags wurde auf Vorschlag der Grünen das Thema „Fakten statt Fake: Wie Lügen das Vertrauen der Menschen in die Politik in Bayern zerstören“ behandelt.

Der stellvertretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Richard Graupner, führt dazu Folgendes aus: „Ausgerechnet die Grünen ereifern sich über die Verbreitung von Lügen. Dabei hätte ihre Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze mit den Fake News aufräumen können, die von ihrer Partei verbreitet werden. Sie hätte zugeben können, dass die Correctiv-Räuberpistole, mit der die AfD verunglimpft werden sollte, erlogen war. Sie hätte klarstellen können, dass das Bekenntnis zum deutschen Volk und seiner Kultur nicht verfassungsfeindlich ist. Sie hätte einräumen können, dass durch die Zerstörung unserer Energieversorgung das Klima nicht gerettet werden kann. Sie hätte zugeben können, dass das Gerede von einer Fachkräfteeinwanderung Irreführung war. Und sie hätte die Horrorgeschichten über das Corona-Virus aufarbeiten sowie auf die Risiken der mRNA-Impfung hinweisen können. Aber die Grünen wollen mit ihrem moralisierend erhobenen Zeigefinger lediglich ihre Dogmen gegen Kritik immunisieren. Statt grüner Denkverbote und der Verfolgung kritischer Bürger durch Habeck, Baerbock und Faeser brauchen wir mehr X und mehr freie Medien. Mehr große Visionäre wie Elon Musk, mehr aufklärende Journalisten wie David Bendels, mehr mutige Bürger wie Stefan Niehoff. Als AfD stehen wir für Meinungsfreiheit statt linksgrüner Gesinnungstyrannei unter dem Deckmantel angeblicher Fake-News-Bekämpfung!“ Quelle: AfD Bayern